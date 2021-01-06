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Четыре человека умерли от коронавируса в Казахстане за сутки

На 6 января в стране продолжают лечение от КВИ 22 791 человек.

Фото : pixabay.com6 января 2021, 09:10

Министерство здравоохранения РК предоставило информацию по коронавирусу и пневмонии с признаками КВИ за сутки, передает zakon.kz.

Как сообщается, за сутки от коронавируса умерли четыре человека, от пневмонии – 0.

На 6 января зафиксировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 100 пациентов выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46020, летальных случаев - 513, выздоровевших - 33398, - сообщили в Минздраве.

В стране от КВИ продолжают получать лечение 22 791 человек (10 722 КВИ+ и 12 109 КВИ-), из них в стационарах находятся – 5212, на амбулаторном уровне – 17 579.

По данным Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 299 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 45;
• на аппарате ИВЛ – 44.


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