Фанаты осудили Торегали Тореали за фотографию с мертвой лисой

Но были и те, кто его поддержал.

Казахстанский певец Торегали Тореали сфотографировался с мертвой лисой. Пользователи его осудили, передает zakon.kz.

25 декабря популярный певец опубликовал на своей странице в Instagram фото на природе и подписал ее стихотворением. На снимке он сидит с лисой, которую он держит за шкирку. По-видимому она мертва.

Большая часть пользователей осудила певца. Люди написали следующие комментарии:

Это грех. Зачем вы убиваете животных?

Живодерство. Все, разочаровал. Отписываюсь.

Зачем ты мучил животное? Оказывается, ты жестокий. Это же тоже живое существо, Божье создание.

Не грех ли это? Богатые бездельники. Покровитель этого волка проклянет.

Давным-давно наши предки охотились, когда была нужда. Я не могу сказать, что у вас была необходимость ловить это животное. Те, кто как вы охотится на зверей ради интереса: вы можете сказать, что у казахов охота в крови, но наши предки охотились только за теми хищниками, которые нападали на домашний скот. То, что эта лиса не нападала на ваш скот - это известно на 100%.

Тебя бы так за шкирку поднять и бросить. Нашел чем гордиться. Сперва матери ноги моет, а потом зверей убивает. Это зверь, а ты животное.

Не надо было выкладывать это фото. Как бы завтра не пришлось просить прощения.

Позор. Еще поет про хорошее. А сам убивает.

Зачем выставлять такое фото с убитым волком, к чему хвастаться? И так природа-мать ищет поддержки от людей, животные ходят голодными, экология меняется. И что скажут дети спустя много лет этому родителю? Позор!

Но были и те, кто поддержал артиста:

Хорошее фото, Торегали!

Торегали - мужик!

Тореш, ты настоящий сын степей!

Редакция zakon.kz обратилась с запросом в правоохранительные органы.

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