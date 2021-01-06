До 25 января продлили карантин в Шымкенте
Жителям и гостям города запрещается проведение коллективных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи и т.д.)
Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление от 6 января 2021 года "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента", передает zakon.kz.
Так, карантин и ограничительные меры продляются с 00 часов 11 января до 00 часов 25 января 2021 года.
Жителям и гостям города запрещается проведение коллективных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи и т.д.)
В это время ограничивается передвижение по городу людей старше 65 лет.
Предписано обязательное ношение защитных масок при передвижении по городу и соблюдение дистанции в 2 метра.
Разрешены прогулки во дворах, посещение парков, площадей, скверов и набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи.
Разрешено посещение детских игровых площадок во дворах жилых домов и в местах общего пользования группами не более 3 человек.
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