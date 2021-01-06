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Свыше 600 миллионов бюджетных тенге были потрачены на туристов

Тратиться на беззаботных казахстанцев придется и дальше. За первые 5 дней нового года домой без справок об отсутствии коронавируса прилетели 1 313 человек.

Фото : astana.gov.kz6 января 2021, 22:53

Путешественников тестировали за наш с вами счет. 600 млн тенге потратили в прошлом году на ПЦР-исследование тех, кто вернулся на Родину из-за границы без справок. Зачастую это были те, кто летал отдыхать, сообщает zakon.kz.

Из ответа вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Ерлана Киясова на запрос "Первого канала "Евразия":

По состоянию на 30 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 603 388 человек. Из них 45 834 граждан прибыли без справок об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. Объем потраченных бюджетных средств для проведения тестирования составляет 637 824 725 тенге.

Тратиться на беззаботных казахстанцев придется и дальше. За первые 5 дней нового года домой без справок об отсутствии коронавируса прилетели 1 313 человек. Такие данные опубликовала Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Авиапассажиров поместили в карантинный стационар, кстати, тоже за счет бюджета. У 6-х врачи обнаружили коронавирус.


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