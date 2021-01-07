У вертолета отказал двигатель над Петропавловском

На борту воздушного судна находились пилот-инструктор и командир воздушного судна.

6 января при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэропорта Петропавловска у вертолета ВО-105 регистрационный номер UP-ЕС114, принадлежащего ТОО "Аэропракт", отказал правый двигатель, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Экипаж воздушного судна ВО-105 UP-ЕС114 выполнял полетное задание согласно утвержденного плана полета. После набора заданной высоты в 300 футов в 20-ти километрах от аэропорта Петропавловск произошел самопроизвольный отказ правого двигателя вертолета. Командир воздушного судна принял решение произвести вынужденную посадку на площадку подобранную с воздуха в аэропорту Петропавловска. Перед выполнением вынужденной посадки экипаж доложил диспетчеру ОВД РГП "Казаэронавигация", об отказе двигателя, - говорится в сообщении.

Посадка вертолета успешно произведена в 13:38. Пострадавших нет.

На борту воздушного судна находились пилот-инструктор и командир воздушного судна.

Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК приступили к проведению расследования данного авиационного события.

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