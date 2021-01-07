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Где находится Казахстан в рейтинге самых привлекательных паспортов

В топе находятся страны Евросоюза, США и Канада.

Фото : kursiv.kz7 января 2021, 13:46

Возможности граждан разных стран по традиции проанализировала швейцарская компания Henley&Partners. Авторы исследования назвали самый привлекательный паспорт мира, передает zakon.kz.

Самым престижным оказалось гражданство Японии. С паспортом этой страны можно беспрепятственно попасть в 191 государство. Следом расположился Сингапур - 190 государств. Третье место поделили Германия и Южная Корея - 189 стран.

В топе находятся страны Евросоюза, США и Канада.

Казахстан в этом рейтинге расположился на 70 месте, вместе с Беларусью и Китаем - по 75 стран. Россия заняла 50 позицию (116 стран).

В тройке последних находятся Сирия, Ирак и Афганистан.


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