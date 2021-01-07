Хищение электроэнергии на 74 млн: Сотрудников АО"АСТАНА-РЭК" привлекли к уголовной ответственности

Должностные лица были приговорены к 3,5 годам ограничения свободы.

Должностные лица АО "АСТАНА-РЭК" были привлечены к уголовной ответственности за растрату вверенного имущества, сообщает zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы по Нур-Султану проводилось следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания.

6 января текущего года приговором районного суда №2 Алматинского района г.Нур-Султан осуждены и приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы заместитель председателя Правления по сбыту АО "Астана-РЭК" , а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания.

Должностные лица, вступив в преступный сговор с субъектами предпринимательства списывали похищенную электроэнергию в виде потерь, которые в дальнейшем влияли на рост стоимости тарифа передачи электроэнергии.

В ходе проведения расследования причиненный ущерб в сумме 74 млн. тенге возмещен в полном объеме.

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