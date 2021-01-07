Трампу до конца президентского срока запретили писать в Facebook и Instagram

Действующий президент США Дональд Трамп в свете беспорядков в Вашингтоне лишен возможности писать в Facebook и Instagram до истечения его полномочий, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг главой компании Facebook Марком Цукербергом.

В среду было объявлено, что Трамп не сможет писать в Facebook и Instagram в течение суток из-за нарушений правил. Цукерберг полагает, что позволять Трампу пользоваться указанными сервисами "слишком опасно".

Потому мы продлеваем блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в Facebook и Instagram, на неопределенный срок, минимум на две недели до завершения мирной передачи полномочий, - добавил глава Facebook.

По мнению Цукерберга, "события последних 24 часов показали", что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" избранному президенту Джозефу Байдену. Его инаугурация назначена на 20 января.

Администрация Twitter в среду также лишила Трампа возможности писать в этой соцсети минимум на 12 часов из-за нарушений. В случае их повторения аккаунт действующего лидера США может быть заблокирован навсегда.