Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 160 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 831 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 76

город Алматы - 128

город Шымкент - 18

Акмолинская область - 59

Актюбинская область - 12

Алматинская область - 56

Атырауская область - 107

Восточно-Казахстанская область - 50

Жамбылская область - 17

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 35

Костанайская область - 65

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 8

Павлодарская область - 87

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 9

Всего в стране выявлены 160 650 заболевших.

В Казахстане 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 64,

в городе Алматы - 103,

в Акмолинской области - 44,

в Алматинской области - 31,

в Атырауской области - 168,

в ЗКО - 35,

в Карагандинской области - 24,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 17,

в Павлодарской области - 154,

в СКО - 61,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 147 512 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!