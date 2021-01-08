Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 160 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 831 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 76
город Алматы - 128
город Шымкент - 18
Акмолинская область - 59
Актюбинская область - 12
Алматинская область - 56
Атырауская область - 107
Восточно-Казахстанская область - 50
Жамбылская область - 17
Западно-Казахстанская область - 43
Карагандинская область - 35
Костанайская область - 65
Кызылординская область - 4
Мангистауская область - 8
Павлодарская область - 87
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 9
Всего в стране выявлены 160 650 заболевших.
В Казахстане 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 64,
в городе Алматы - 103,
в Акмолинской области - 44,
в Алматинской области - 31,
в Атырауской области - 168,
в ЗКО - 35,
в Карагандинской области - 24,
в Костанайской области - 8,
в Кызылординской области - 7,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области - 154,
в СКО - 61,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровели – 147 512 человек от COVID-19.
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