Смертность от COVID-19 в Казахстане пошла на спад

Лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 января, сообщает zakon.kz.

На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек (10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 367 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 409 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 291 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.

За сутки в стране зарегистрировано 3 случая с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 352 случая.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 6 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания. Выздоровели 106 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших- 46 190, случаев с летальным исходом - 519, всего выздоровели – 33 681 человек.

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