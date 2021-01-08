Горячие новости
Читайте также

Смертность от COVID-19 в Казахстане пошла на спад

Лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек.

Фото : zakon.kz.8 января 2021, 08:57

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 января, сообщает zakon.kz.

На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек (10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 367 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 409 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 291 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.

За сутки в стране зарегистрировано 3 случая с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 352 случая.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 6 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания. Выздоровели 106 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших- 46 190, случаев с летальным исходом - 519, всего выздоровели – 33 681 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты