Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ - чабан-тиктокер из Жамбылской области
Юноша приехал в столицу и дал интервью.
Юный чабан-тиктокер из Жамбылской области Абдыкадыр Наурызбек приехал в столицу и дал интервью журналистам. Парень прославился тем, что снимает ролики о жизни чабана: верхом на коне он следит за скотом и рассказывает о своих буднях. На его страницу подписались уже 2 миллиона пользователей. В интервью " Хабар24" Абдыкадыр рассказал, о чем чаще всего спрашивают подписчики, почему он стал популярным и что собирается делать в будущем, передает zakon.kz.
- Жизнь твоя, судя по всему, изменилась. Появились поклонники, фанаты, бесконечные съемки. Устал? Как изменилась твоя жизнь?
- Нет, не устал, наоборот. Как обычно, встаю рано утром. Смотрю, записываю видосы.
- Ты добился большой популярности. Все-таки количество подписчиков в TikTok это показатель популярности. Мечтал о таком?
- У меня была цель дойти до одного миллиона. И я дошел. А теперь два миллиона.
- Насколько известно, 45% - это зрители из Казахстана. А остальные?
- 45% - русские. 40% - Казахстан. 4% - Кыргызстан. 2% - Беларусь. 1% - Украина.
- У тебя количество подписчиков стало расти после видео, если я не ошибаюсь, когда ты потерялся?
- Это был первый видос на русском. Потом думал, буду снимать на русском, может, зайдет. Потом зашло. Свои идеи стал показывать.
- Ты считаешь себя популярным? Какие ощущения, когда 2 миллиона подписчиков в TikTok и встречи с фанатами?
- Ну да, иногда считаю. Ощущения… Бабочки в животе. Реально круто же. Поклонники у тебя есть. Ты хоть кому-то нужен.
- Поделись секретом успеха с теми, кто тоже хочет стать миллионником. Потому что многие хотят и желают. Какой стратегии необходимо придерживаться?
- Главное не зазвездиться. Отвечать на комментарии. Я, к сожалению, не успеваю отвечать на комментарии. У меня есть скот. Я бы с радостью отвечал всем. Но у меня не всегда есть время. Я либо пасу скот, либо снимаю TikTok. Я стал первым – мне чисто повезло, что я стал первым.
- В СМИ у тебя прозвище – чабан-тиктокер. Контент будет выглядеть так, как сейчас? Или будут происходить изменения в будущем?
- Я же свою жизнь снимаю. В жизни, возможно, будут изменения, я не знаю.
- Как считаешь, как так получилось, что такой не очень стандартный контент для ТикТока как выпас скота смотрят?
- Потому что никто не снимал в Казахстане. Никто не пробовал. Знаете хоть одного чабана, который снимал TikTok и набрал 2 миллиона? Я просто юмор добавил. И 40 видосов в день. Кому интересно – хвалят, кому не очень – гневные комментарии.
- Много встречается гневных?
- У всех есть право выразить своё мнение. Для этого созданы комментарии – выражать свое мнение.
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- Скажи, чего никогда не будет в твоем аккаунте?
- Расизм, сексизм, оскорбление человека, ничего такого не будет. Я не оскорбляю, и расизм я никогда не поддерживаю.
- Как-то у тебя спрашивали насчет рекламы. Приходят ли предложения, создать рекламный контент.
- Если я буду выкладывать по 100 часов рекламы.
- Удается зарабатывать?
- Да, но это секрет. Я не спрашиваю про суммы. Я устраиваю фан-встречи. Здесь, в Алматы, Таразе.
- Сегодня ты говорил 300 человек пришли, со всеми сфотографировался?
- Да, со всеми.
- Сколько времени это заняло?
- Часа два. Сколько нужно времени, уделяю подписчикам. Если хотят сфоткаться – я не хочу, я не говорю. Я нормальный человек. У меня тоже были кумиры. Но не получалось с ними фоткаться.
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- Кто твои кумиры? Есть люди, на которых хотелось бы равняться или вызывают восхищение.
- Это музыканты как минимум. Lizart, Алена Швец, Моргеншетрн, да, я признаю. Он мне нравится как единая личность
- Во время встречи с фанатами как ты их называешь – фанаты, поклонники?
- Фанаты.
- О чем-то спрашивают, или беседа происходит?
- Задают вопросы, я отвечаю.
- Что интересует чаще всего?
- Как меня зовут. Меня зовут Абдыкадыр Наурызбек.
- Как теперь будет развиваться твоя жизнь?
- Хочу, чтобы обо мне узнали все страны СНГ, это моя первая цель. Хочу Instagram поднять. Но это потом.
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