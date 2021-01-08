Крупных налогоплательщиков будут мониторить в Казахстане
В перечень вошли 343 компании.
Фото : yandex.ru8 января 2021, 12:08
Министр финансов РК своим приказом от 28 декабря 2020 года утвердил Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, передает zakon.kz.
В Перечень также вошли компании:
Всего в перечень вошли 343 компании. Полностью список можно посмотреть здесь.
Мониторингом будет заниматься Комитет государственных доходов.
Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года.
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