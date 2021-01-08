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Потепление ожидается в Казахстане

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.

Фото : pixabay.com8 января 2021, 13:31

РГП "Казгидромет" предоставил информацию о погоде на 9-11 января, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона. В связи с чем ожидается повышение температуры воздуха, в южных регионах страны - до плюсовых показателей, - говорится в сообщении.

Как сообщается, на большей части республики пройдет снег с низовой метелью, на юге - осадки. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.


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