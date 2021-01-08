Казахстанцам пришла рассылка о выплате 42 500
Данная ситуация нетипичная и стала следствием человеческого фактора.
Фото : shop.etamoda.com8 января 2021, 13:34
Некоторым казахстанцам пришла смс-рассылка с вопросом, хотят ли они получить соцвыплату 42 500 тенге, передает zakon.kz.
С утра 8 января в соцсетях появились скриншоты смс-рассылки, в которой казахстанцев спрашивают, согласны ли они проактивно получить выплату 42 500 в случае потери дохода с 5 июля.
В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что это был технический сбой.
Ночью проводились стандартные работы по обновлению систем, которое спровоцировало отправку старого сообщения о назначении выплат. Сообщение было отправлено 400 000 абонентов операторов связи. Данная ситуация нетипичная и стала следствием человеческого фактора. Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание! - сообщила пресс-секретарь АО "НИТ" Анар Магзумова.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5053381-7ebd2c46183c0ddf3ee5b4d8e70e8ab2
Сейчас читают