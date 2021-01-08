Как изменились цены на продукты, товары и услуги в Казахстане

В основном зафиксировано удорожание.

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о росте цен на продукты питания, товары и услуги в 2020 году, передает zakon.kz.

За прошедший год повышение цен отмечено на сахар-песок на 33,9%,маслоподсолнечное– на 33,7%,крупы – на 28,7%, яйца –на 20%, картофель – на 16,8%, муку – на 16,3%, овощи свежие, баранину – по 15,4%, фрукты свежие – на 14,9%, макаронные изделия – на 14,7%,масло сливочное – на13,6%,конину – на 11,9%, сыр сычужный – на 11,4%, чай – на 11,2%,рыбу мороженую – на 10,1%, говядину – на 10%,молоко– на 9,7%, свинину – на 8%, хлеб – на 5,9%. Табачные изделия подорожали на 14,9%, минеральная и питьевая вода – на 10,4%, алкогольные напитки – на 7,8%.Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные на 5,7%, пшено – на 2,6%, рис – на 1,7%.

Прирост цен на ювелирные изделия из золота составил 13%,моющие и чистящие средства – 10,2%, лекарства – 9,9%, товары личного пользования – 9,4%,бытовые приборы – 8%,автомобили – 7,3%, ноутбуки – 6,7%, мебель и предметы домашнего обихода – 6,6%,посуду – 6,1%, одежду и обувь – 4,8%.Уголь каменный подорожал на 3,5%, бензин – на 2,5%, а дизельное топливо подешевело на 6,6%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств увеличилсяпо 10%, услуги кинотеатров –на 8,1%, парикмахерских и салонов красоты – на 7,2%,общественного питания – на 6,9%,здравоохранения – 6,3%,посещение бани – на 5,7%, ритуальные услуги – на 5,6%.Проезд на такси подорожална 6,8%,железнодорожном пассажирском транспорте –на 4,2%, а воздушном –подешевел на 6,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 20,5%, электроэнергию – на 6,5%,холодную воду – на 1%,горячую воду –на 0,7%,а на отопление центральное снизились – на 2%,канализацию – на 1,4%.

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