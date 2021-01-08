Египтянин называет Казахстан своим вторым домом

Видео египтянина о нашей стране вмиг разлетаются по Instagram. Появились они и на странице городского акимата, а некоторые фотографии Ахмеда репостнул Алтай Кульгинов, сообщает zakon.kz.

На блог египтянина стали массово подписываться и казахстанцы. На них завораживающие работы с разных уголков Казахстана, передает Первый канал "Евразия".

Приехал и влюбился раз и навсегда. Ахмед Магди живет и работает в столице с 2015 года. Вырос он в Каире, отучился в Германии, но захотел посмотреть мир. Друг из Атырау стал рассказывать про Казахстан. Ахмед подумал-подумал и решился.

Когда я приехал первый раз, это было лето, легче для меня. У меня никого не было, я начал много гулять пешком на левый берег, на правый. В то время я просто хотел смотреть, как выглядит погода, город и парк. Мне очень нравится набережная, очень красиво летом и зимой. На левом берегу здания очень высокие и выглядят, как будто как Нью-Йорк, - рассказывает Ахмед Магди.

Как не запечатлеть город, когда так в него влюблен? Ахмед много фотографировал, снимал видео, но этой весной вышел на новый уровень.

Во время карантина каждый нашел новое хобби. Я начал учиться как снимать с дрона, особенно, что в Казахстане очень красивая природа, и у вас очень красивое озеро, очень красивые горы, это лучше, чем Европа, - продолжает гость.

Заснеженные просторы и свежий морозный воздух Ахмед предпочел 25-градусной жаре родного Каира. Хотя первая зима далась ему сложно, сейчас он это время года полюбил.

Люди меня ценят, благодарят, потому что я - иностранец, и я не просто работаю тут, но еще и показываю красоты Казахстана, как будто я местный. Каждый день я гуляю и делаю фото. Я могу сказать, что опыт в жизни я получил здесь. Поэтому мне очень сложно уехать отсюда. Это мой второй дом сейчас, - признается Ахмед Магди и добавляет - Я никогда не был в Шымкенте, хочу в Шымкент, у меня много друзей оттуда, еще хочу в Актау и в Павлодар, хочу везде, просто пока не успеваю. Очень мало, только салеметсизбе, калайсын, жаксы, рахмет.

Ахмед говорит, что арабский и казахский языки похожи между собой. Наша кухня напоминает ему родную. И главная его мечта - познакомить с ней своих родных и близких, которые остались в Египте. Тем более, что есть среди них те, кто и не подозревал о том, что в Казахстане может быть так красиво.