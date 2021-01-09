В Нур-Султане назначили нового главного санврача

Жанна Пралиева, ранее занимавшая эту должность, исполняет обязанности заместителя руководителя по эпидемиологическим вопросам.

Сархат Бейсенова назначена главным государственным санитарным врачом Нур-Султана, передает zakon.kz.

Информацию об этом подтвердили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

Жанна Пралиева, ранее занимавшая эту должность, исполняет обязанности заместителя руководителя по эпидемиологическим вопросам.

Бейсенова Сархат Сагинтаевна родилась 29 сентября 1972 года.

В 1996 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт, по специальности врач гигиенист-эпидемиолог.

В 2015 году Университет Туран – Астана, по специальности юрист.

Трудовую деятельность начала в 1996 году врачом эпидемиолог санитарно-эпидемиологическая станция города Акмола.

С 1998 по 1999 год – санитарный врач в областном Управлении внутренних дел.

С 1999 по 2003 год – заведующий эпидемиологическим отделом Управления санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.

С 2003 по 2007 год – начальником отдела эпидемиологического надзора Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Астаны;

С 2007 по 2009 год - заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Астаны;

С 2009 по 2011 год - заместитель директора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения по Астане;

С 2011 по 2014 год - директор Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения по Астане;

С 2014 по 2015 год - руководитель Департамент по защите прав потребителей города Астаны Агентства по защите прав потребителей, Астана;

С 2015 по 2017 год - заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей города Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики, Астана;

С 2015 по 2019 год заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения;

С 2019 года заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

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