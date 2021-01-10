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Видео с нарушениями на избирательном участке сняты не в Казахстане

Это видеозапись старая и была сделана в июле прошлого года в Москве

Фото : stopfake.kz10 января 2021, 09:50

В Facebook опубликовали видеозапись с камеры наблюдения на избирательном участке. На этой записи можно увидеть вброс бюллетеней в урну для голосования. Автор поста утверждает, что это произошло в Казахстане. На самом же деле видеозапись старая и была сделана в июле прошлого года в Москве, передает zakon.kz со ссылкой stopfake.kz.

Оригинал этого видео можно найти в Twitter. Он был опубликован 2 июля, на следующий день после российских выборов по поправкам в Конституцию.


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