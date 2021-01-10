Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
По ее словам, актриса "очень тяжело болеет".
Фото : kp.ru10 января 2021, 15:45
Дочь известной актрисы, звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери, сообщает zakon.kz.
Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим, - ответила дочь актрисы на вопрос одной из подписчиц в Instagram.
Заворотнюк лечится от рака головного мозга. Информация о ее болезни появилась в августе 2018 года. Родные актрисы подтвердили информацию лишь в октябре 2019 года.
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