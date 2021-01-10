Казус произошел на избирательном участке, когда туда пришел глава КНБ
Ситуация, судя по реакции, позабавила Карима Масимова.
Фото : 365info.kz10 января 2021, 15:57
Глава КНБ Карим Масимов проголосовал утром 10 января на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает zakon.kz.
Он голосовал на участке №111 в Нур-Султане, который находится в здании Национальной библиотеки.
Его не сразу узнали из-за маски. В соцсетях распространяют видео, как сотрудница избирательной комиссии смутилась после того, как не узнала Масимова и спросила его имя. Ситуация, судя по реакции, позабавила главу КНБ.
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