В Алматы объяснили, почему не пустили журналиста на избирательный участок

Любой журналист может беспрепятственно посещать избирательные участки.

Ряд СМИ сообщили о том, что журналиста не пустили на избирательный участок из-за отсутствия справки ПЦР, хотя она сотрудникам алматинских СМИ не требовалась. Председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова разъяснила ситуацию, передает zakon.kz.

Асанова подтвердила, что от журналистов не требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте. Относительно инцидента она пояснила, что журналист не предоставил подтверждающие документы и вел себя достаточно агрессивно.

Председатель участка №173 пояснил, что сотрудник данного ресурса "Радио Азаттык" подошел на избирательный участок и представился наблюдателем. То есть он не предъявил редакционное задание и соответствующие документы, подтверждающие его журналистскую деятельность. Если он представился наблюдателем, участковая избирательная комиссия попросила пакет документов для наблюдателя. На это корреспондент отреагировал достаточно агрессивно и стал снимать на сотовый телефон, - сообщила Асанова.

По ее словам, свидетелями этой ситуации стали другие члены избирательного участка и наблюдатели, которые зафиксировали данную ситуацию и подтверждают ее письменно.

Поэтому здесь можно сказать о том, что произошло недопонимание в диалоге между вашим сотрудником и председателем участковой избирательной комиссии. Любой журналист может беспрепятственно посещать избирательные участки, - сказала она.

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