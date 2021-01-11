Землетрясение магнитудой 4,4 произошло недалеко от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юго-запад от Алматы.
Фото : tumba11 января 2021, 06:38
Ночью 11 января в 372 км на юго-запад от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
11 января 2021г. в 1:38 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 372 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, - говорится в сообщении сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 10.9.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 41.08° с.ш. 73.44° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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