В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 55
город Алматы - 120
город Шымкент - 20
Акмолинская область - 59
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 63
Атырауская область - 73
Восточно-Казахстанская область - 38
Жамбылская область - 16
Западно-Казахстанская область - 46
Карагандинская область - 40
Костанайская область - 63
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 65
Северо-Казахстанская область - 52
Туркестанская область - 8
Всего в стране выявлены 163 019 заболевших.
В Казахстане 411 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 52,
в городе Алматы - 19,
в Акмолинской области - 53,
в Алматинской области - 5,
в Атырауской области - 53,
в ВКО - 42,
в ЗКО - 28,
в Карагандинской области - 21,
в Костанайской области - 15,
в Кызылординской области - 4,
в Павлодарской области - 62,
в СКО - 47,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровели – 149 082 человека от COVID-19.
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