В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 55

город Алматы - 120

город Шымкент - 20

Акмолинская область - 59

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 63

Атырауская область - 73

Восточно-Казахстанская область - 38

Жамбылская область - 16

Западно-Казахстанская область - 46

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 63

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 65

Северо-Казахстанская область - 52

Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлены 163 019 заболевших.

В Казахстане 411 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 52,

в городе Алматы - 19,

в Акмолинской области - 53,

в Алматинской области - 5,

в Атырауской области - 53,

в ВКО - 42,

в ЗКО - 28,

в Карагандинской области - 21,

в Костанайской области - 15,

в Кызылординской области - 4,

в Павлодарской области - 62,

в СКО - 47,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 149 082 человека от COVID-19.

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