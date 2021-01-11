Совет Ассамблеи народа Казахстана выберет девять депутатов парламента

Пункт для голосования с семи утра работает во Дворце мира и согласия.

Сегодня 11 января, будут определены депутаты в Мажилис от Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно закону, в нижнюю палату от АНК проходят девять беспартийных депутатов. И сегодня же состоится 28 сессия Ассамблеи.

Пункт для голосования с семи утра работает во Дворце мира и согласия.

В соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законом РК "Об Ассамблее народа Казахстана" 11 декабря 2020 года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:

1. Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК.

2. Аветик Амирханян председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК.

3. Ильяс Буларов - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области.

4. Наталья Дементьева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау.

5. Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК.

6. Вакиль Набиев - вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК.

7. Шамиль Осин - руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК.

8. Владимир Тохтасунов- генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз".

9. Абилфас Хамедов - председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК.

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