Сколько стоит дистанционное обучение в Казахстане и во всем мире

В стране стоимость самой популярной отечественной платформы OnlineMektep BilimLand составляет 111 тенге в месяц на ученика или 290 000 тенге на школу в год.

Сегодня в мире более 1,2 миллиарда детей в 186 странах не посещают очные занятия, так как обучение проходит дистанционно. Как показывает практика, в странах, где используют телевидение и мессенджеры для организации дистанционного обучения, успеваемость учащихся упала в разы, и наиболее эффективными инструментами образования оказались онлайн-платформы с интерактивным образовательным контентом – благодаря обратной связи между учителем и учеником. Новый штамм коронавируса вновь вынуждает страны прибегать к "локдауну" и полностью переходить на дистанционное обучение. Мы изучили вопрос и составили цены наиболее популярных онлайн-платформ в мире.

Для школ в США стоимость использования интерактивного образовательного контента на таких платформах, как IXL, time4learning, составляет более $10 (4 200 тенге) на каждого ученика в месяц, а в Индии крупнейшая платформа ByJu’s обходится в $27 (11 340 тенге). Во Франции ученик платит $60 (25 200 тенге) за месяц обучения на платформе School Mouv. В России популярна платформа Internet Urok, где цена обучения составляет $24 (10 080 тенге) в месяц на одного ученика, также разработаны и функционируют государственная Российская электронная школа (РЭШ), на которую было потрачено 1,7 миллиарда рублей (9,7 млрд тенге), и Московская электронная школа (МЭШ) стоимостью в 16 миллиардов рублей (91,3 млрд тенге). В Казахстане, для сравнения, стоимость самой популярной отечественной платформы OnlineMektep BilimLand составляет 111 тенге в месяц на ученика или 290 000 тенге на школу в год.

Как видно из вышесказанного, дистанционное обучение в Казахстане значительно дешевле, при этом качество обучающего контента соответствует мировым стандартам образования: в августе 2020 года Казахстанская платформа BilimLand возглавила список 100 образовательных технологий в России и СНГ в разделе "Учебные программы и образовательные платформы" международного информационного ресурса HolonIQ.

Видеоролик об отечественной платформе вы можете посмотреть здесь.

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