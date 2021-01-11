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Морозы вернутся в Казахстан 

На юго-западе ожидается пыльная буря.

Фото : sobitie.com.ua11 января 2021, 11:54

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12-14 января, сообщает zakon.kz.

В начале периода Атлантический циклон, на большей части страны, принесет осадки: на севере – снег, с низовой метелью, на западе и юге республики в виде дождя и снега. Затем на большую часть страны будет смещаться антициклон из районов Салехарда, - сообщили в ведомстве.

В связи с чем, к концу периода, погода прояснится и ожидается понижение температуры. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, низовая метель, на юге, юго-востоке и западе – гололед, на юго-западе – пыльная буря.


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