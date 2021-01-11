В Казахстане установили квоты на привлечение иностранных работников

Всего квот по регионам на привлечение иностранных, в том числе сезонных работников, - 28 305.

Министр труда и социальной защиты населения РК подписал приказ от 31 декабря 2020 года "О распределении квоты", передает zakon.kz.

"Распределить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2021 год между областями, городами республиканского значения, столицы:

- по категориям иностранных и сезонных работников согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- на привлечение трудовых иммигрантов согласно приложению 2 к настоящему приказу", - говорится в документе.

Квоты распределены в следующем процентном отношении к численности рабочей силы:

- по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,31%;

- на привлечение трудовых иммигрантов в размере 2,7%.

Всего квот по регионам на привлечение иностранных, в том числе сезонных работников, - 28 305, на привлечение трудовых иммигрантов – 255 тысяч..

Приказ вводится в действие с 19 января 2021 года.

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