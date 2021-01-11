Жизнь новорожденной спасли алматинские врачи

Родилась девочка с синдромом развития задержки плода.

Из городского родильного дома №2 выписали домой новорожденную девочку, которую спасли и выходили: ребенок родился в крайне тяжелом состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Городского родильного дома №2.

Отмечается, что беременность у роженицы протекала непросто и отягощалась многочисленными сопутствующими осложнениями. В частности: хронический пиелонефрит, анемия. Женщина поступила с угрожающим состоянием плода на 39 неделе беременности, в связи с чем врачами было проведено экстренно кесарево сечение.

Родилась девочка в доношенном сроке беременности, но, к сожалению, маловесная, с синдромом развития задержки плода. Вес ее составлял чуть более 2 кг, тогда как обычно вес доношенного ребенка должен составлять более 2,5 кг. 9 дней врачи родильного дома №2 боролись за жизнь малышки в стенах реанимации, проводя ребенку интенсивную терапию. И только благодаря своевременной слаженной работе неонатологов и акушер-гинекологов и их своевременной правильной тактике ведения лечения малышке удалось спасти жизнь.

Только на 10 сутки ребенок был переведен в обычное отделение, где провела еще 3 дня. На сегодня малышка вместе с мамой выписана домой.

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