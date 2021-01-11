В Алматы для избирательных участков был выделен миллион масок

Еще один миллион выделен для школ мегаполиса.

На прошедших выборах с целью обеспечения соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности участников избирательного процесса управлением общественного здоровья Алматы было передано 1 млн средств индивидуальной защиты (одноразовые маски) на избирательные участки, передает zakon.kz.

По информации акимата Алматы, одноразовыми масками обеспечивались медицинские работники, которые дежурили на избирательных участках, члены избирательных территориальных комиссий, наблюдатели, доверенные лица кандидатов, а также избиратели, не имевшие при себе средств индивидуальной защиты.

Неиспользованные маски переданы в медицинские учреждения Алматы. Кроме того, управлением общественного здоровья города Алматы 1 млн масок передан в школы для обеспечения соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в дежурных классах.

Маски выделены со склада-конфиската. Как сообщалось ранее, несколько миллионов одноразовых масок было изъято и конфисковано у лиц, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность.

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