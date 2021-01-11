Китайские ученые назвали самые длительные последствия COVID-19

По последним данным ВОЗ, число заражений коронавирусом в мире превысило 90 миллионов.

Китайские ученые определили наиболее распространенные длительные последствия коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Исследование проводилось среди пациентов с подтвержденным COVID-19, которых выписали из больницы Цзинь Инь-Тан в период с января по май 2020 года. Медианный возраст инфицированных — 57 лет. Из 1733 участников эксперимента 52% были мужского пола.

Спустя шесть месяцев после острой фазы инфекции пациентов в основном беспокоила усталость или мышечная слабость (63% переболевших), проблемы со сном (26%), беспокойство или депрессия (23%), — говорится в исследовании.

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и нуждались в помощи при долгосрочном восстановлении, отметили ученые.

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