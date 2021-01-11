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Грабителя в медицинской маске задержали на севере страны 

Он работает грузчиком, у него есть семья. Часть украденных денег он уже успел потратить вместе с собутыльником.

Фото : Pixabay11 января 2021, 23:21

В Петропавловске по горячим следам раскрыли ограбление АЗС. Мужчина совершил нападение среди ночи. Он был в медицинской маске, поэтому даже не стеснялся камер видеонаблюдения, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Мужчина признался, что употреблял алкоголь. Что было в тот день он не помнит. Память задержанному теперь возвращают эти кадры.

На них он разбивает урной окно, проникает внутрь АЗС и забирает выручку - 40 тысяч тенге. Уже через два часа полиция задержала 36-летнего жителя областного центра. Известно, что он работает грузчиком, у него есть семья. Часть украденных денег он уже успел потратить вместе с собутыльником.

Установлена съемная квартира, на которой скрывался злоумышленник, ранее судимый житель города Петропавловска. В ходе осмотра места происшествия изъяты похищенные денежные средства, а также одежда, в которой было совершено нападение, - сказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.


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