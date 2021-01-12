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Дерзкого аташку из Туркестанской области могут лишить прав

В отношении дедушки составлены административные протоколы сразу по четырем статьям.

Фото : скриншот видео12 января 2021, 00:32

Дерзкий аташка из Туркестанской области "прославился" в социальных сетях из-за происшествия на дороге, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пенсионер выехал на одностороннюю дорогу. Навстречу ему двигался водитель Lada. Владелец легковушки отказался уступать путь дедушке. Между мужчинами началась словесная перепалка, после которой аксакал начал таранить авто оппонента. При этом он не реагировал на замечания о нарушении ПДД.

Полицейские уже отыскали нарушителя. Пенсионер раскаялся и попросил прощения за свое поведение, но это не спасло его от наказания. В отношении дедушки составлены административные протоколы сразу по четырем статьям.

В том числе за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в виде выезда на встречную полосу, и также совершения ДТП. Суд в свою очередь, возможно, лишит пожилого мужчину водительских прав, - сказала официальный представитель ДП области Салтанат Каракозова.


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