Обновилась статистика по заразившимся коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 67
город Алматы - 110
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 60
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 75
Атырауская область - 74
Восточно-Казахстанская область - 27
Жамбылская область - 17
Западно-Казахстанская область - 47
Карагандинская область - 41
Костанайская область - 62
Кызылординская область - 6
Павлодарская область - 23
Северо-Казахстанская область - 52
Туркестанская область - 20
Всего в стране выявлены 163 711 заболевший.
Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 67,
в городе Алматы - 155,
в Акмолинской области - 51,
в Актюбинской области - 19,
в Алматинской области - 19,
в Атырауской области - 66,
в ВКО - 30,
в ЗКО - 81,
в Карагандинской области - 27,
в Костанайской области - 71,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 23,
в Павлодарской области - 143,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 149 843 человека от COVID-19.
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