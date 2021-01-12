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Обновилась статистика по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Фото : zakon.kz.12 января 2021, 08:00

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 67
город Алматы - 110
город Шымкент - 8
Акмолинская область - 60
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 75
Атырауская область - 74
Восточно-Казахстанская область - 27
Жамбылская область - 17
Западно-Казахстанская область - 47
Карагандинская область - 41
Костанайская область - 62
Кызылординская область - 6
Павлодарская область - 23
Северо-Казахстанская область - 52
Туркестанская область - 20

Всего в стране выявлены 163 711 заболевший.

Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 67,
в городе Алматы - 155,
в Акмолинской области - 51,
в Актюбинской области - 19,
в Алматинской области - 19,
в Атырауской области - 66,
в ВКО - 30,
в ЗКО - 81,
в Карагандинской области - 27,
в Костанайской области - 71,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 23,
в Павлодарской области - 143,
в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 149 843 человека от COVID-19.


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