Обновилась статистика по заразившимся коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 67

город Алматы - 110

город Шымкент - 8

Акмолинская область - 60

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 75

Атырауская область - 74

Восточно-Казахстанская область - 27

Жамбылская область - 17

Западно-Казахстанская область - 47

Карагандинская область - 41

Костанайская область - 62

Кызылординская область - 6

Павлодарская область - 23

Северо-Казахстанская область - 52

Туркестанская область - 20

Всего в стране выявлены 163 711 заболевший.

Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 67,

в городе Алматы - 155,

в Акмолинской области - 51,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 19,

в Атырауской области - 66,

в ВКО - 30,

в ЗКО - 81,

в Карагандинской области - 27,

в Костанайской области - 71,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 23,

в Павлодарской области - 143,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 149 843 человека от COVID-19.

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