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Сразу девять смертей от коронавируса зарегистрировано в Казахстане

От пневмонии с признаками КВИ умер один человек.

Фото : Минздрав РК12 января 2021, 09:36

Опубликована статистика по смертности от КВИ и пневмонии за сутки, передает zakon.kz.

За сутки от коронавируса скончались девять человек, от пневмонии с признаками КВИ - один человек.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 2369 человек, от пневмонии с первого августа 2020 года умерли 526 человек.

Данные по заражениям пневмонией за сутки

За сутки коронавирусной пневмонией заразились 25 человек, выздоровел 41 человек. Всего с 1 августа в стране зарегистрировано 46 375 случаев КВИ-пневмонии.


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