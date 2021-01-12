Сразу девять смертей от коронавируса зарегистрировано в Казахстане
От пневмонии с признаками КВИ умер один человек.
Фото : Минздрав РК12 января 2021, 09:36
Опубликована статистика по смертности от КВИ и пневмонии за сутки, передает zakon.kz.
За сутки от коронавируса скончались девять человек, от пневмонии с признаками КВИ - один человек.
Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 2369 человек, от пневмонии с первого августа 2020 года умерли 526 человек.
Данные по заражениям пневмонией за сутки
За сутки коронавирусной пневмонией заразились 25 человек, выздоровел 41 человек. Всего с 1 августа в стране зарегистрировано 46 375 случаев КВИ-пневмонии.
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