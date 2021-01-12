Дороги закрывают в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости).

12 января из-за плохих погодных условий в Казахстане закрыли ряд дорог, передает zakon.kz.

По данным МИИР РК, связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

- В Северо-Казахстанской области – по всем направлениям

- В Костанайской области на дорогах:

1. Екатеринбург-Алматы км. 686-729, участок п. Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области

2. Мамлютка-Костанай км. 180-250, участок гр. Северо - Казахстанской области - п.Узунколь.

- В Акмолинской области на дорогах:

1. Кокшетау-Рузаевка км. 0-61, участок г. Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области

2. Кокшетау-Омск км. 0-51, участок г. Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области

3. Нур-Султан-Петропавловск км. 304-341, участок г. Кокшетау - граница Северо-Казахстанской области

4. Макинск - Аксу - Торгай км. 0-240, уч. с. Макинск - с.Торгай.

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