В Нур-Султане могут принять дополнительные карантинные меры

На период первой декады января столица находится на границе между "желтой" и "красной" зонами. Учитывая, что сейчас завершается инкубационный период после Новогодних праздников – увеличивается количество пациентов с коронавирусом. Это значит, что не все должным образом соблюдали санитарные нормы. Об этом сказала главный санитарный врач города Сархат Бейсенова, сообщает zakon.kz.

Несмотря на то, что сейчас город находится в "желтой зоне", в настоящее время наблюдается рост регистрации заболеваемости. Это связано, с одной стороны, увеличением количества тестируемых лиц почти в 2 раза, с другой стороны, несоблюдением ограничительных мер горожанами в праздничные новогодние дни. При этом мы отмечаем, что растет доля самообращений – это говорит о высокой ответственности населения и правильном оценивании риска последствий коронавируса. Нельзя заниматься самолечением. Для того, чтобы обезопасить себя, своих родных и окружающих, необходимо строго соблюдать саннормы, носить маски. санврач столицы Сархат Бейсенова

Главный санврач города Сархат Бейсенова также отметила, что в случае продолжения роста заболевших коронавирусом, будут приняты дополнительные ограничительные карантинные меры.