Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 114
город Алматы - 111
город Шымкент - 11
Акмолинская область - 63
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 61
Атырауская область - 73
Восточно-Казахстанская область - 37
Жамбылская область - 10
Западно-Казахстанская область - 43
Карагандинская область - 39
Костанайская область - 75
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 48
Северо-Казахстанская область - 54
Туркестанская область - 8
Всего в стране выявлены 164 477 заболевших.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 58
город Алматы - 56
город Шымкент - 13
Акмолинская область - 82
Актюбинская область - 13
Алматинская область - 10
Атырауская область - 65
Восточно-Казахстанская область - 33
Жамбылская область - 3
Западно-Казахстанская область - 16
Карагандинская область - 38
Костанайская область - 47
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 122
Северо-Казахстанская область - 21
Туркестанская область - 3
Итого выздоровевших в Казахстане - 150 427.
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