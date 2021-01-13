Порядка 2 тысяч казахстанцев вернулись из-за границы за сутки

Информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 12 января предоставил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает zakon.kz.
12 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, - говорится в сообщении.
Из 1 764 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 670 человек, без справок прибыли 94 гражданина РК, в том числе:
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана
По результатам ПЦР-анализа, у всех 163 граждан РК, прилетевших в РК 11 января, тестирование показало отрицательный результат.
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