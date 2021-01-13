Эпидситуация в стране ухудшается - главный санврач Казахстана

Вице-министр, главный санитарный врач Ерлан Киясов сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что сейчас в больницах находится 5 732 пациента, а в реанимации - 357 человек.

В последний месяц мы наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Казахстан перешел из "зеленой" зоны в "желтую". Из "желтой" зоны в "красную" перешли две области - Костанайская и Акмолинская. В данный момент в "желтой" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области. В январе Западно-Казахстанская область перешла из "зеленой" зоны в "желтую". Остальные области в "зеленой" зоне. Главный санитарный врач Ерлан Киясов.

Он добавил, что в Казахстане вторая волна заболеваемости.

Мы уже понимаем, что вторая волна... Мы ее не делим на первую, вторую волну. На самом деле есть некий рост заболеваемости и можно предположительно сказать, что мы наблюдаем развитие ситуации и по варианту не пессимистическому, по реальному, где, наблюдая рост, можем сказать, что находимся в стадии развития и второй волны. Потому что увеличение заболеваемости оно волнообразное. Ерлан Киясов

Тамила Языкова, Нур-Султан