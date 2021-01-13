Минздрав прогнозирует ухудшение эпидситуации в некоторых регионах

Вице-министр, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов озвучил прогноз по эпидемиологической ситуации на конец января, передает корреспондент zakon.kz.

Не могу сказать, что ожидаем, прогнозируем возможное ухудшение ситуации в отдельных регионах, - отметил главный санврач на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На сегодняшний день в "красной" зоне находятся две области - Костанайская и Акмолинская. В "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области.

Необходимо учитывать тот факт, что распространение инфекции по регионам на данный момент неравномерное. Есть у нас регионы, которые находятся в "зеленой" зоне, где регистрация весьма низкая. Как вы знаете, нами разработана матрица эпидситуации не только областных, но и районных центров. У нас даже в некоторых областных регионах есть разница по показателям, и мы сейчас в этом направлении работаем, чтобы вводить те или иные ограничительные мероприятия локально, очагово, где выявляется большой рост регистрации, - добавил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан