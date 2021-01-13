Женщина провалилась в колодец в Нур-Султане. Видео

13 января 2021, 20:54
Фото: aif.ru

В Нур-Султане женщина провалилась в колодец, передает zakon.kz.

Видеозапись появилась в Instagram.

Женщина провалилась в колодец на глубину пять метров. Инцидент произошел сегодня около 11:00, - говорится в подписи к видео.

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Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

В столичном ДЧС сообщили подробности происшествия. Инцидент произошел по улице Кабанбай батыра.

Девять человек личного состава и две единицы техники прибыли на место вызова и незамедлительно приступили к спасательной операции. С помощью штурмовой лестницы совместными действиями спасателей и полицейских женщину далось извлечь и спасти. Пострадавшая была передана медикам скорой помощи и доставлена в Многопрофильную городскую больницу №1, - сообщили в ДЧС.

На данный момент состояние пострадавшей удовлетворительное, ее отпустили домой.


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