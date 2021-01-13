Под угрозой затопления находится село в ВКО

В Восточном Казахстане с наступлением сильных морозов поднялся уровень воды в протоках Иртыша. Под угрозой затопления находится село Уварово, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Вода уже начала подбираться к жилым домам. В последний раз так близко она подходила, по словам старожилов, 37 лет назад.

Здесь стоит защитная дамба, но вода и ее подперла. Чтобы предотвратить подтопление, возле каждого дома стали укладывать мешки с песком. Сельчане предложили взорвать лед, но специалисты говорят, что это только усугубит ситуацию.

Сейчас сотрудники Управления ЖКХ вместе с жителями села приступили к укреплению береговой линии.

Сутками мониторим здесь все, в дневное световое время мешки затариваем, материалы и усиливаем слабые места береговые, вал усиливаем. Морозы спали, вот такая погода. Немножко потеплело. Иртыш начал немного спадать. Сейчас она протекает, более менее она успокоилась. Я думаю, что с потеплением немножко мы справимся с этой работой, - сказал главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства Иртышского сельского округа Манарбек Мусин.

В паводковую зону попадают 108 населенных пунктов Восточного Казахстана, это около 7 000 домов, в которых живут примерно 22 000 человек. Спасатели переживают, что за счет морозов почва еще сильнее промерзнет и повторится наводнение 2018 года, когда в регионе даже вели режим ЧС. В регионе делают все, чтобы не допустить наводнения.

Нам удалось снять угрозы с 30 населенных пунктов, удалось минимизировать в 59 населенных пунктах также паводковую угрозу. На сегодня местными исполнительным органами осуществляется вывоз снега с населенных пунктов. Вывезено порядка 600 000 кубических метров снега, - сказал заместитель начальника областного ДЧС Дмитрий Титов.

Кроме того, спасатели будут делать облет населенных пунктов в зоне риска, а также проводить взрывные работы на реках области. В бюджете региона на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций уже предусмотрели расходы, выделив почти 2 млрд тенге.