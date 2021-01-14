В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 165 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 834 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 123

город Алматы - 122

город Шымкент - 14

Акмолинская область - 59

Актюбинская область - 13

Алматинская область - 56

Атырауская область - 75

Восточно-Казахстанская область - 39

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 40

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 74

Кызылординская область - 11

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 70

Северо-Казахстанская область - 59

Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлены 165 311 заболевших.

В Казахстане 745 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 39,

в городе Алматы - 156,

в городе Шымкент - 2,

в Акмолинской области - 22,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 18,

в Атырауской области - 63,

в Жамбылской области - 17,

в ЗКО - 25,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 76,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области - 235,

в СКО - 26,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 151 172 человека от COVID-19.