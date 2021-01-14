В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 165 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 834 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 123
город Алматы - 122
город Шымкент - 14
Акмолинская область - 59
Актюбинская область - 13
Алматинская область - 56
Атырауская область - 75
Восточно-Казахстанская область - 39
Жамбылская область - 13
Западно-Казахстанская область - 40
Карагандинская область - 40
Костанайская область - 74
Кызылординская область - 11
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 70
Северо-Казахстанская область - 59
Туркестанская область - 16
Всего в стране выявлены 165 311 заболевших.
в городе Нур-Султан - 39,
в городе Алматы - 156,
в городе Шымкент - 2,
в Акмолинской области - 22,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 18,
в Атырауской области - 63,
в Жамбылской области - 17,
в ЗКО - 25,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 76,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 19,
в Павлодарской области - 235,
в СКО - 26,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 151 172 человека от COVID-19.
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