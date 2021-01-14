Жансая Абдумалик стала депутатом маслихата Алматы

Утвержден список депутатов в маслихат Алматы от партии Nur Otan. В списке 29 человек. Среди них есть шахматистка Жансая Абдумалик и бизнесмен Арманжан Байтасов, передает zakon.kz.
В списке доля женщин составила 31%, доля молодежи – 24%. Средний возраст составил 43 года (VI Созыв – 48 лет), состав омолодился на 5 лет.
1. Аканова Асия Айкановна – директор центра активного долголетия Алмалинского района и ОФ "Күміс ғасыр".
2. Авершин Константин Викторович – лидер ОД "Я – Алматинец".
3. Абдумалик Жансая Данияровна – Казахстанская шахматистка, международный мастер спорта и гроссмейстер среди женщин.
4. Адильханов Мурат Адильханович – председатель Правления "Коктем групп ЛТД".
5. Байтасов Арманжан Мерекеевич – председатель Совета директоров Tanmedia Group.
6. Бекенова Гульжан Мирзалиевна – директор КГУ "Школа-лицей №169".
7. Билисбеков Аскар Ергалиевич – председатель Правления АО "СПК "Алматы".
8. Булекбаева Райхан Чантовна – Директор колледжа им. Д. Кунаева.
9. Грачев Михаил Владимирович – директор АО "ДСУ-13".
10. Есматов Серик Аманжолович – параолимпиец, экс-капитан молодежной сборной РК по волейболу.
11. Жудебаев Арман Адильханович – ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
12. Зулеев Мухтар Махамбетович – директор ТОО "Good food KZ".
13. Ибрагимова Ляззат Еркеновна – председатель Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
14. Ибраимов Ермахан Сагиевич – Олимпийский чемпион по боксу, директор РГКП "Центр олимпийской подготовки по боксу".
15. Канкуров Станислав Владимирович – первый заместитель председателя алматинского ГФ Nur Otan.
16. Касымов Ербулат Булатович – председатель совета директоров холдинговой компании "Айсултан".
17. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – секретарь Общественного совета г. Алматы, директор ОФ "Информационно-ресурсный центр".
18. Кодасбаев Алмат Турысбекович – главный врач ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр", победитель проекта "100 новых лиц".
19. Кудайберген Кайрат Кудайбергенулы – директор инвестиционного холдинга Q3 Worldwide.
20. Курманбек Асель – учредитель ТОО "Green Works".
21. Набиев Амиржан Амиржанович – директор ТОО "Атрикс-Строй".
22. Садыков Болат Нурмурзаевич – главный врач ГКП "Городская клиническая больница №5".
23. Сәрсенбай Кали Кошкарулы – главный редактор "Алматы ақшамы".
24. Талбидинов Есенгельди Закирханович – генеральный директор "Жол- Транссервис-2006".
25. Тау Нурымбек – директор "Daco motors KZ".
26. Умирбаева Зауреш Абилгожановна – председатель Территориального объединения профсоюзов г. Алматы "Профсоюзный центр".
27. Финогенов Максим Владимирович – директор компании "DWS group".
28. Шардинов Шухрат Ахметжанович – генеральный директор "АЗМК".
29. Шимашева Рахат Сейдахметовна – руководитель Управления социального благосостояния г. Алматы.
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