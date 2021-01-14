WhatsApp тестируют новую функцию

Столкнувшись с негативной реакцией многих пользователей по всему миру по поводу своей новой политики конфиденциальности, принадлежащий Facebook WhatsApp предлагает новое обновление. WhatsApp скоро представит новую функцию "Прочитать позже" в бета-версии WhatsApp Android 2.21.2.2, передает zakon.kz.

Как сообщает WABetaInfo, функция WhatsApp "Читать позже" - это усовершенствование существующей функции архивных чатов. Это новое обновление WhatsApp только что было отправлено в рамках программы бета-тестирования Google Play, в результате чего версия обновлена до 2.21.2.2. Как и архивные чаты, WhatsApp-функцию "Читать позже" также можно отключить в настройках чата. Эта функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем.

WhatsApp разрабатывает функцию "Читать позже" как замену / улучшение архивных чатов. Когда чат добавляется в ваш архив, пользователь не получает от него уведомлений, потому что все заархивированные чаты автоматически отключаются, чтобы уменьшить количество уведомлений, - сообщает WABetaInfo.

Функция архивного чата WhatsApp позволяет пользователям скрывать индивидуальный или групповой чат из своих чатов. Однако чат автоматически разархивируется, когда пользователи получают новое сообщение от этого индивидуального или группового чата.

Функция "Читать позже" направлена на сокращение беспокойства, поскольку чаты с новыми сообщениями останутся в категории "Читать позже", и пользователи не будут получать никаких уведомлений. Все чаты в категории "Читать позже" отключены, чтобы не отвлекать.

Также будет доступна возможность отключить функцию "Читать позже", аналогично тому, как пользователи могут разархивировать чаты и группы. Если вы хотите отключить функцию "Читать позже", вы можете сделать это в настройках чата WhatsApp.

WhatsApp подвергается критике за свою обновленную Политику конфиденциальности, в которой говорится, что приложение для обмена сообщениями делится данными своих пользователей с материнской компанией Facebook. Однако, чтобы положить конец слухам о новой политике конфиденциальности WhatsApp, компания недавно написала в Твиттере: "Мы хотим развеять некоторые слухи и быть на 100% уверены, что мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования".