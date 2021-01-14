Обрушилась крыша. В Казнете распространяют видео трехлетней давности

Казахстанцы в соцсетях активно делятся старым видео с упавшей на поезд крышей на вокзале в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По информации издания stopfake, эти кадры были сняты в 2017 году.

По словам Жубана Корпебаева, директора департамента вокзального хозяйства АО "НК "КТЖ", это произошло из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада

К счастью, тогда никто не пострадал. Часть пассажиров поезда с сообщением Астана-Лениногорск, на который обрушился навес, уже находилась в вагоне, другие еще просто не успели пройти на перрон. Корпебаев