Двое пьяных мужчин справили малую нужду на фигуру елки в Кокшетау 

В Кокшетау полицейские задержали двух мужчин, которые справили малую нужду прямо на площади Абылай-Хана, сообщает zakon.kz.

Хулиганские действия двух мужчин на центральной площади города попали в объективы видеокамер Центра оперативного управления.

14 января около 03:30 часов инспектором видеонаблюдения при проведении мониторинга записей видеокамер на площади имени Абылай-Хана, на которой расположен ледовый городок, были замечены двое мужчин, которые безо всякого раздумья прямо на фигуру елки справили малую нужду, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж "Аскер-1". Прибыв на площадь, сотрудники батальона патрульной полиции установили, что 26-летние горожане были в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушители были доставлены в административное здание УП Кокшетау, где в отношении них были составлены административные протоколы по ст.434 ч. 1 "Мелкое хулиганство, то есть осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц".

С хулиганами сотрудниками полиции была проведена профилактическая беседа.