Машина скорой помощи попала в ДТП на трассе Самара-Шымкент: скончался пассажир

14 января 2021, 18:37
Фото: пресс-служба

14 января на автодороге "Самара-Шымкент" произошло дорожно-транспортное происшествие с участие автомашины скорой помощи, сообщает zakon.kz.

На трассе в районе поселка Аккудук Хромтауского района 35-летний водитель Kia не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с автомашиной Уаз, принадлежащей Центральной районной больнице Айтекебийского района. В результате, водитель "скорой помощи" и пассажир (работник ЦРБ) с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ Хромтау, - отметили в ДП Актюбинской области.

58-летняя пассажирка Уаза скончалась через несколько часов, не приходя в сознание.

По факту ДТП начато досудебное расследование, - добавили в ведомстве.


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