В СКО открывают школьные столовые

В школах СКО с 18 января откроются столовые. Для учащихся дежурных классов будет организовано "горячее питание", сообщает zakon.kz.

Такое решение было принято на региональной межведомственной комиссии. При этом должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры. Наполняемость столовой должна быть не более 30% одновременно. Если в зале 100 мест, то одновременно могут питаться 30 учеников. Персонал должен быть в медицинских масках, которые должны меняться каждые 3 часа. Столы должны быть установлены не ближе 2 метров друг к другу. Уборка в обеденных зонах должна производиться каждый час, а после помещение обязательно должно проветриваться.

Для сотрудников столовых же будет организован утренний фильтр с обязательной бесконтактной термометрией, допускается к работе персонал не имеющий признаков ОРВИ. Нести ответственность за соблюдение норм будет администрация школы.

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