Как проверить пенсионные накопления с помощью SMS

15 января 2021, 09:34
Фото: из открытых источников

Появился новый сервис ЕНПФ по проверке пенсионных накоплений с помощью SMS, сообщает zakon.kz.

Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, - говорится в сообщении ЕНПФ.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал www.cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.

Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов:

  • ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;
  • дать свое согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • нажать кнопку "Отправить код";
  • полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.

Данный дополнительный сервис удобен для вкладчиков и позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов, - добавили в ЕНПФ.


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